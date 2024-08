Ex-'Fortão' da Xuxa lamenta vazamento de ensaio nu: 'Chato não ganhar nada'

Renato Vianna, 44, ex-assistente de palco de Xuxa, 61, recordou seu ensaio nu para revista G Magazine.

O que aconteceu

O cabeleireiro, que atuava como um dos "Fortões" do programa "Planeta Xuxa", falou para o jornal Extra sobre as fotos íntimas: "Foi uma proposta boa em relação à grana e eu achei que valia a pena fazer, ainda mais por ter sido capa".

20 anos depois do ensaio, Vianna lamentou que as fotos sensuais agora circulem livremente pela internet. "Hoje, as fotos ficam rolando. Se eu pudesse, não deixaria isso acontecer. É chato a gente não ganhar nada por isso", disse ele.