Jojo Todynho: como está processo em caso de suposta agressão em faculdade

A estudante Gabriela Nascimento move uma ação contra Jojo Todynho por uma suposta agressão na faculdade onde as duas cursam direito. Defesa de Jojo afirma que a cantora não foi citada, enquanto advogado de Gabriela diz que MP-RJ reconhece indícios do fato em denúncia.

O que aconteceu

A cantora teria agredido a estudante Gabriela Nascimento em março. Isso teria acontecido após um desentendimento na faculdade onde Gabriela e Jojo cursam direito, na Taquara, zona oeste do Rio. O processo foi movido em abril e corre no 16º Juizado Especial Criminal, no mesmo bairro da instituição de ensino.

Nas redes sociais, Jojo disse que não foi citada em nenhum processo e, por isso, não teria que se defender. Em março, ela afirmou que não agrediu a colega nem ameaçou ninguém. "Não agredi ela de jeito algum. Está lá o pessoal da supervisão da faculdade que estava presente para comprovar esse acontecimento de ontem. Muito menos ameacei, porque eu não sou mulher de ameaça."