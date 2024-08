Sem citar Globo, Boni cutuca grade da emissora: 'Não pode viver de remake'

A Globo tem feito remakes de sucessos da teledramaturgia nacional. Após a nova versão de "Pantanal", a emissora está no ar com o remake de "Renascer" e prepara uma nova versão de "Vale Tudo". O ator Antonio Fagundes também já alfinetou a emissora pela excesso de refilmagens de seus produtos que bombaram no passado.

José Bonifácio saiu da Globo em 1997. Entretanto, ele já declarou que não gostou da forma como foi dispensado do canal, sem receber "aviso prédio", mas um "pontapé na bunda".

Boni mantém laços com a Globo. Seu filho mais famoso, Boninho, é um dos principais nomes da empresa atualmente. Além disso, ele é sócio da TV Vanguarda, afiliada da Globo no Vale do Paraíba, no interior de São Paulo.