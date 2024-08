João Márcio: Família deveria transformar casa em museu de Silvio Santos

O vlogueiro pensa que os fãs de Silvio - entre os quais se inclui - adorariam visitar o espaço para conhecer melhor como era o dia a dia do saudoso ídolo. "Eu tenho muita curiosidade de saber como grandes astros vivem. O Silvio nunca foi muito de mostrar sua casa, de fazer grandes reportagens mostrando seus hábitos, suas rotinas, suas coleções. Lamento por isso, porque sou fofoqueiro e gosto de saber dessas coisas."

Bia do Brás deve saber administrar críticas como atriz

João Márcio e Dieguinho Schueng repercutiram a contratação de Beatriz Reis, 24, a Bia do Brás, para "Família é Tudo" (Globo). Ela interpretará Selminha Veneno, jornalista de fofoca que vai atrapalhar a vida de Andrômeda (Ramille).

Dieguinho entende que o maior desafio de Bia será lidar com as críticas que inevitavelmente receberá. "Ela vai sofrer críticas, como tem sofrido a Rafa Kalimann, mas precisará saber digeri-las. Se a Rafa tem esse estigma de não ser uma boa atriz, é pela maneira como responde às críticas. Ela parece se importar mais com as críticas que com os elogios [que recebe]. Talvez, se as tivesse ignorado, não teria a fama que tem. Resta ver como a Beatriz vai gerenciar isso."