Saiba o que é o Tabuleiro Ouija, uma das últimas compras de Silvio Santos

Tiago Abravanel disse que uma das últimas compras de Silvio Santos pela internet foi um tabuleiro Ouija, um jogo 'místico'.

O que aconteceu

Segundo Tiago, o apresentador estava fazendo compras pela internet e adquiriu o jogo. "Agora, mais para o fim, ele descobriu a internet. Ele estava na internet fazendo compras online. Ele comprava as coisas mais inusitadas. Tipo aquele tabuleiro que tem as letras, e aí você conversa com o copo, meio místico", disse em entrevista ao Fantástico (Globo).

O tabuleiro é um tipo de tábua com letras, números, símbolos e um indicador móvel, que transita entre as letras, formando frases. Foi criado como meio de comunicação com o mundo espiritual, segundo a crença popular.