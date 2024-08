Pedro Scooby diz que curte receber beijo grego no sexo; entenda a prática

No programa, o surfista também admitiu que tem déficit de atenção e se distrai facilmente no sexo. "Como eu tenho déficit de atenção, se tiver muita coisa por perto. Por exemplo, tem bicho no quarto, cachorro me olhando, dificulta. Pode até rolar, mas dificulta também".

Casado com a modelo Cíntia Dicker, Pedro Scooby revelou que já realizou suas principais fantasias com a esposa. Segundo contou, eles já transaram no banheiro de um posto de combustível de Portugal e, entre outros, na praia e em cavernas.