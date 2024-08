Fofoca Awards 2024: escolha o Fofoqueiro do Ano e a Fofoca do Ano; vote

A maior bomba do mundo dos famosos foi a separação de Ana Hickmann? A treta de Larissa Manoela com os pais? Ou talvez o fim do casamento de Belo? Se você está por dentro de todas essas fofocas, então não pode perder o evento mais comentado do ano: o Fofoca Awards!

Em sua primeira edição, o Fofoca Awards é uma premiação inédita que vai celebrar os jornalistas que dominam a cobertura de celebridades e eleger as maiores fofocas do ano —entre julho de 2023 a julho de 2024. Sim, os maiores produtores de conteúdo da mídia, os que bombam nas audiências e pautam conversas em todos os cantos, os verdadeiros "fofoqueiros," serão homenageados em um evento que promete fazer história.

Com direito a tapete vermelho, troféus, homenagens e muitas surpresas, o "Oscar" dos curadores da vida das celebridades acontece no dia 16 de setembro, no Cineclube Cortina (SP), com transmissão ao vivo pelo UOL. E para fechar com chave de ouro, haverá uma festa pós-premiação reunindo os maiores nomes do jornalismo de celebridades do país.