Primo de MC Gui desabafa após dizer ter sido sequestrado

Kauan Castanheira, primo de MC Gui, desabafou após dizer ter sofrido um sequestro, na quarta-feira (31). Ele chegou a dizer que passou horas mantido em cativeiro pelos criminosos.

O que aconteceu

Castanheira disse que chegou a pensar que não fosse sobreviver. Em entrevista ao Tá na Hora, do SBT, ele contou que foi abordado três homens em uma via na região de Rio Grande da Serra, no interior de São Paulo, colocaram um capuz em sua boca e o levaram para o cativeiro.

Primo de MC Gui contou que recebeu ameaças de morte. "Eles falaram que, se eu reagisse, eu iria morrer. Eu acho que eles não sabiam [da minha rotina], mas conforme eles conversavam, eles falaram que era 'fita dada'".