Globo resgata última novela de Ana Paula Arósio após reaparição da atriz

A trama acompanha Laura (Ana Paula Arósio), casada com Natércio (Daniel Dantas) e mãe de três filhas. São elas Bruna (Anna Sophia Folch), Otávia (Ariela Massotti) e Virgínia (Tammy Di Calafiori).

No passado, após sérias crises emocionais, Laura se tornou paciente do neurologista Daniel (Marcello Antony). Os dois se apaixonam e, desse romance, nasce Virgínia, filha mais nova da protagonista.

Natércio descobre o romance e impede a felicidade do casal. Com as filhas já crescidas, Laura é infeliz e vive internada em uma clínica psiquiátrica.

Ao retornar para casa, Laura é chantageada pelo marido. Depois de um tempo, ela decide tomar as rédeas de sua própria vida e lutar por sua felicidade e pelo amor de Daniel.