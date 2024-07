Zezé Di Camargo vai ser pai novamente: quem são os herdeiros do cantor?

Graciele Lacerda, 43, está grávida de seu primeiro filho com Zezé Di Camargo, 61. O casal anunciou a gravidez nas redes sociais na última quinta-feira (11).

Embora este seja o primeiro filho do casal, Zezé já tem outros três filhos, de seu relacionamento com Zilu.

Quem são os herdeiros de Zezé Di Camargo

Wanessa Camargo. A filha mais velha de Zezé e Zilu também se lançou cantora e tem uma carreira consolidada na música desde os anos 2000. Recentemente, Wanessa integrou o elenco do Camarote do BBB 24 e teve uma participação marcante, sendo expulsa após um conflito com o campeão, Davi Brito.