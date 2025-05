Sucesso do Disney+, 'Rivais' terá 2ª temporada mais longa

Adaptação da obra de Jilly Cooper, Rivais contará com ainda mais manipulação em sua segunda temporada. A segunda temporada do sucesso do Disney+ contará com 12 episódios, quatro a mais que em seu ano de estreia.

Os novos episódios adaptarão a segunda metade do livro lançado em 1988, com carreiras e relacionamentos sendo colocados em xeque à medida que as vidas pessoais e profissionais dos personagens se chocam e segredos são revelados.

David Tennant, Aidan Turner, Katherine Parkinson, Nafessa Williams, Alex Hassell e Bella Maclean têm seus retornos confirmados para a segunda temporada.