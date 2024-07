Em clima de trégua, Guipa faz as pazes com rival: 'Nossas famílias sofrem'

Guipa foi até Brenno na madrugada de hoje (12) pedir para deixarem seus problemas "de lado" em A Grande Conquista 2 (Record).

O que aconteceu

O radialista apertou a mão do rival e comemorou o fato de os dois estarem no "Top 10". "Com respeito um ao outro. Desculpa pelas palavras, 'tamo junto'. Fechou? Pela Lizi, pela nossa família? Toda vez que a gente briga, a família sofre".