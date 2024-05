'Prêmio de consolação' a filme iraniano em Cannes é absurdo e ofensivo

A vitória de "Anora" em Cannes surpreendeu aqueles que acompanharam o festival francês de perto.

Em seu filme mais "popular", Sean Baker venceu a Palma de Ouro, "esnobando" o iraniano "The Seed of the Sacred Fig", que era um dos favoritos ao prêmio. O drama do diretor Mohammad Rasoulof narra a história de Iman, um juiz de investigação do Tribunal Revolucionário em Teerã, que lida com a desconfiança à medida que os protestos políticos crescem no país. Vale destacar que, antes de sua estreia, Rasoulof foi condenado a oito anos de prisão pelas autoridades iranianas e fugiu para a Alemanha.

No Plano Geral desta quarta-feira (29), a convidada Mariane Morisawa disse que o prêmio "foi estranho" até pela ordem em que foi anunciado, muito antes da entrega da Palma de Ouro. "Inventaram o prêmio de consolação para o filme", opinou. "É completamente absurdo e era melhor não dar nada. Deve ter tido uma discordância no júri [...] porque pareceu que o filme 'não merecia', que foi um prêmio' extra Cannes'. Acho ofensivo e lamentável".