Zé Vaqueiro em Campina e Léo Santana em Caruaru: o São João já começou!

Passada a viagem, é hora de aproveitar. A festa em Campina começa hoje! O rei do xote Flávio José inaugura a festa no Parque do Povo após ter a apresentação reduzida no ano passado — o que fez o artista lamentar em cima do palco. Não deixe de curtir o show do sanfoneiro, um dos maiores nomes da música nordestina.

A semana ainda vai ser marcada por apresentações de Dorgival Dantas (30 de maio), Wesley Safadão (31 de maio), Xand Avião (1º de junho) e Zé Vaqueiro (2º de junho).

É possível chegar ao Parque do Povo e aos outros polos a pé, com carro alugado, táxi, ou Uber. As agências de viagens receptivas da cidade oferecem pacotes com guias, em ônibus, vans, etc.

Programação de Campina Grande

29 de maio: Flávio José, Alcymar Monteiro, Santanna e Samya Maia

Flávio José, Alcymar Monteiro, Santanna e Samya Maia 30 de maio: Dorgival Dantas, Rey Vaqueiro, Brasas do Forró e Matheus Felipe

Dorgival Dantas, Rey Vaqueiro, Brasas do Forró e Matheus Felipe 31 de maio: Wesley Safadão, Eric Land, Vitor Fernandes e Nathan Vinicius

Wesley Safadão, Eric Land, Vitor Fernandes e Nathan Vinicius 1º de junho: Xand Avião, Toca do Vale, Marcynho Sensação e Karkará

Xand Avião, Toca do Vale, Marcynho Sensação e Karkará 2 de junho: Henry Freitas, Zé Vaqueiro, Iguinho e Lulinha e Bonde do Brasil

Henry Freitas, Zé Vaqueiro, Iguinho e Lulinha e Bonde do Brasil 4 de junho: Padre Fábio de Melo e Elson Júnior

O que e onde comer?