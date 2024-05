Zé Vaqueiro homenageia filho em 1º DVD: 'Me emociono toda vez que escuto'

É uma música muito forte, emocionante. Tanto me emocionei quando escutei, quanto me emocionei de um dia cantando. E toda vez que eu escuto, eu me emociono, porque particularmente tem todo um significado também para mim. Zé Vaqueiro

O lançamento vem no timing perfeito: o artista alcançou na última semana o top 1 no Spotify Brasil com a música "Maravilhosa". "[Maravilhosa] superou as expectativas. A gente ia correr atrás para que entrasse no top 50. Quando entrou no top 50 já foi uma alegria, já tinha sido batida a meta que a equipe tinha traçado".

Zé conta que quando a música chegou ao top 1, ele passou o dia inteiro atualizando o ranking do Spotify. "Eu não tava acreditando".

A canção é característica do repertório romântico de Zé Vaqueiro. O estilo do artista prioriza músicas "de amor", focando menos em farra e bebedeira — temas também comuns no gênero. Ele diz gostar de ter esse cuidado por ter um público de todas as idades.

"Eu acredito que falar de amor é um sentimento que muita gente se identifica. Acredito que é mais fácil de entrar no coração das pessoas. Minha primeira composição que o público abraçou foi 'Vem me Amar', que já era uma música romântica. Todas as minhas músicas, até 'Letícia', que é uma música, "engraçada", também fala de amor. O cara ficou esperando ela no bar e ela fugiu com o mototaxista. Então, mais uma forma de falar de amor".

O estilo mais família está presente até nas roupas "descoladas" que ele usa. Zé Vaqueiro conta que vários de seus looks com recortes modernos, couro e joias são escolhas de Ingra, sua esposa. O stylist Mozart Cristian também auxilia na escolha do figurino do artista.