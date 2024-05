'Um tarado por vendas': por onde anda Ciro Bottini, sucesso da Shoptime

Na tentativa de reter a audiência, que nasceram os bordões. "Foi tudo muito natural, sempre tive o desejo de ser diferente. Olho para um concorrente e não quero ser melhor, quero ser diferente. Queria que Bottini fosse uma marca. Então, para vender, tinha que contar histórias, inventar algo novo e tinha esse espaço. Fui criando, e testando. Sempre também ouvindo a minha intuição. Naquela época, tudo era feito por telefone, então o diretor ouvia o retorno da central de televendas e me dizia se as vendas estavam bombando. A métrica de audiência eram os telefonemas. Com isso, nasceu o 'compre, compre, compre' e o 'ai, bottini', que foi inspirado em uma vizinha do meu prédio.

Ela tinha a voz fina e sempre me perguntava sobre os produtos, porque tinha uma certa desconfiança. Num dia qualquer, no meio da programação, a voz dela veio na cabeça e soltei no ar. E aí vi que todo mundo que ficava em volta de mim começou a rir muito. E aí fiz de novo e de novo. Não parei mais. Tinha encontrado um bordão.

Ciro Bottini

Com o programa, Bottini conseguiu fazer vendas impressionantes, como 400 TVs em menos de uma hora. "Não só eu, mas meus colegas conseguiam isso também. O Shoptime tinha uma audiência muito grande. No caso das TVs, o ano era 2002. Estávamos perto da Copa do Mundo, então aí entrava uma oportunidade de venda. E eu não podia parar de falar, de vender, de estar 100% mega animado. Apesar das metas, tentava manter sempre uma venda humanizada: o que dá mais certo, o que gera empatia, engajamento e conexão. A métrica não pode ser a única coisa importante em uma venda."

Mas nem sempre tudo é sobre ser uma máquina de vendas. "O vendedor tem que ser motivado na maior parte do tempo. Acontece que o vendedor é um ser humano e tem dias que não acordamos assim. Aí, temos que entrar no modo disciplina e tentar pelo menos manter a aparência de motivado. É uma habilidade importante e fundamental. É fácil? Não. Tem problemas que podem ser maiores, mas não podemos demonstrar, já que o público não tem nada a ver com aquilo. Às vezes, é como se fossemos um ator, que tem que entrar em cena e fazer o personagem. Não é porque estou com alguma questão que eu vou deixar de dar atenção ao cliente, demonstrar o entusiasmo."

A saída do Shoptime