Marca Charlie Brown Jr: como começou a briga entre viúva e filho de Chorão

Na defesa apresentada à Justiça, Alexandre Lima Abrão, 33, disse que a viúva distorce os fatos, agindo de má-fé.

Ele afirmou que, após a conclusão do inventário, descobriu que o pai não havia feito o registro da marca Charlie Brown Jr.

Com isso, segundo sua defesa, as cláusulas de partilha do inventário que tratam dos direitos de imagem perderam efeito.

Como está o processo

O processo ainda corre, mas o juiz Guilherme Nunes concedeu uma liminar em favor da viúva, ordenando que Alexandre faça a regularização da marca junto ao Inpi.

Segundo ele, independentemente da falta de registro prévio no Inpi, "é fato que os direitos de imagem foram partilhados entre as partes [no inventário], de modo que, a princípio, eventual registro de marca relativa à banda deve respeitar o decidido na partilha."