Bruno e Fellipe detonam postura de Hadad: 'Tenta intimidar as pessoas'

Fellipe concordou e acrescentou: "Quando ela começou a falar, ele fez assim [foi para frente], encarando ela para intimidar. Fiz assim [do jeito que ele estava] e fiquei bem olhando para a cara dele. Ele tenta intimidar as pessoas com o olhar dele, com o jeito".

Em seguida, Bruno opinou sobre seu embate com Hadad: "Comigo ele caiu da carroça. Porque ele foi fazer isso comigo e falei: 'não vou, vou falar a hora que eu quiser'".

Minutos depois, na sala, Hadad criticou as atitudes de Lizi com Vinigram e Fernando. A ex-Fazenda foi uma das pessoas a acusá-lo de ser "explosivo" e "agressivo" em seus posicionamentos.

No momento, ok. Quando ela solta que é por isso que todo mundo fala que sou explosivo, ela coloca num contexto geral, pega uma pauta que vem sendo levantada contra mim... se for levar no quesito amizade, poderia pós-dinâmica me chamar e falar: 'Hadad, falaram que era explosivo, dá um tempo'. E falei que estava refletindo sobre os apontamentos que recebi: 'será que estou sendo essa pessoa?'. Até então, não me vinha na minha cabeça uma vaga lembrança na qual tinha desrespeitado alguém aqui dentro.

