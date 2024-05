Kaio admite chateação com 'mentira' de Albú: 'Está me desrespeitando'

Kaio ressaltou que se incomodou com a "mentira" do adversário: "O que me chateia em você é: estava em dúvida? Estava, mas quando decido meu voto... quando você levanta no ao vivo que eu vou até a pessoa, que me aproximo do Dono da casa com o intuito de resolver para não tomar voto, você está contando uma mentira. Aí você está me desrespeitando".

De Albú se explicou: "Mas foi a perspectiva que tive de fora. Em nenhum momento eu ia expor nada no ao vivo, Hideo quis falar coisas que não deveria, então também falei coisas que não deveria. Achei o Hideo uma pessoa manipulada por pessoas da casa. Se você fez isso de forma sincera, pronto, acredito em você. Mas foi como vi de fora".

