Brenno discute com Kaio aos gritos após aviso de Rachel: 'Foi tendencioso'

A apresentadora reforçou: "Mas isso pode ser levado à outra interpretação, ok, Brenno? Vocês todos têm que ter cuidado com o que dizem e o que fazem".

Em um embate com Kaio na última madrugada, Vinigram fez um gesto obsceno envolvendo seu pênis. O cantor aproveitou a votação e o alerta de Rachel para se desculpar: "Quero começar já pedindo desculpa ao Kaio pelo gesto obsceno, não homofóbico, pelo gesto que faço ontem. Não peço desculpa só porque isso pode te constranger, mas porque isso me constrange, não sou essa pessoa".

ENQUETE UOL - A Grande Conquista: Quem você quer que se livre da 3ª Zona de Risco? Cel Record/Edu Moraes Lucas de Albú Record/Antonio Chahestian Hadad Antonio Chahestian/RECORD e Edu Moraes/RECORD

