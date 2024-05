Saryne: Ex-BBBs 24 expõem própria incoerência com reclamações sobre a fama

Esse foi o primeiro ano em que a Globo fez um contrato "tão longo nessa questão da publicidade", diz ela. "Fica de aprendizado tanto para a emissora quanto para os participantes: que já entrem sabendo que é um risco", afirmou.

Gabriel Perline disse não acreditar que a Globo vá manter esse sistema de agenciamento. "Mas duvido que as pessoas queiram, no futuro, negar a entrada no Big Brother só por essa situação", disse. "E a Globo tá no direito de impor essas regras".

Segundo o comentarista, o BBB já conseguiu transformar a vida de algumas pessoas, mas "a galera entrou em um desespero de se tornar grandes estrelas". "Fico muito triste de ver esse tipo de comportamento, porque afinal de contas eles tiveram uma grande oportunidade dentro da Globo de projetar seus nomes e estão jogando isso pelo ralo", afirmou.

Essas atitudes, diz ele, têm grande consequências. "Acham que estão arrasando fazendo esses desabafos, mas acabam por se queimar um pouco mais", avalia. "Dão mais munição pra galera que está na internet ficar fazendo piada em cima". "E as marcas não se interessarem", acrescentou Saryne. "Ao expor esses detalhes, acaba criando um atrito".