Saryne: Inseparáveis no BBB, Alane e Bia se afastam para manter elegância?

Alane e Beatriz, aliadas e muito próximas no BBB 24 (Globo), foram vistas separadas no "São JUão" da Juliette nesse fim de semana.

Segundo Tília, a filha de Dennis DJ, as duas estavam sempre "a 500 metros de distância", o que levantou suspeitas do fim da amizade. "Muita gente já especulava se elas se gostavam de verdade", afirmou Saryne no Central Splash de hoje (27).

Lucas Pasin diz que já esperava que a dupla não seguisse "grudada" após o BBB. "Estão seguindo caminhos afastados", disse.