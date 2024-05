A Grande Conquista: Hadad reclama de postura de Bruno: 'Apontar e julgar'

Hadad tem reclamado da postura de Bruno dentro de A Grande Conquista 2 (Record) após os últimos acontecimentos.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo dos realities? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Antes de deixar a casa ontem (27), Bruno e Hadad discutiram. Após a dinâmica de apontamentos, Hadad procurou Bruno para conversar sobre o Hideo, e Bruno respondeu: "O que eu tiver que falar com o Hideo, eu vou falar com o Hideo. Vou trocar ideia com ele, se eu achar que eu preciso compartilhar com você, porque foi uma parada que eu soube dele."