'Como Eu Era Antes de Você' tem continuação que poucos conhecem

Se você é fã de romances, com certeza já leu, assistiu ou, no mínimo, ouviu falar sobre "Como Eu Era Antes de Você". O livro best-seller da autora Jojo Moyes foi lançado em 2012 e ganhou uma adaptação homônima quatro anos depois, hoje disponível no Prime Video.

"Como Eu Era Antes de Você" é um dos romances contemporâneos mais amados tanto na literatura quanto no cinema, onde quem vive os protagonistas são Emilia Clarke, como Louisa Clark, e Sam Caflin interpretando William Traynor, par romântico da personagem. O que pouca gente sabe, na verdade, é que esse não é o único livro que conta a história da peculiar Louisa.

Com milhões de exemplares vendidos pelo mundo, "Como Eu Era Antes de Você" não só tem um segundo livro, como também um terceiro.