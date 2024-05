Ivete Sangalo é vista em apresentação das filhas em shopping

Ivete Sangalo, 51, foi vista acompanhando apresentação das filhas em shopping em Salvador, na Bahia, nesta quinta-feira (23).

O que aconteceu

A cantora prestigiou a apresentação das filhas Helena e Marina na noite desta quinta. A cantora foi até o Shopping Barra para ver as meninas em uma performance de balê.

Do lado do palco, a artista assistia o momento das filhas. Na plateia, Ivete acompanhava sorridente a apresentação e batia palmas com os passos de Helena e Marina.