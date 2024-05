Novo processo, babá demitida e mais: entenda disputa entre Karol e Militão

Na mesma ação, o jogador pede que a Justiça impeça Karoline de se mudar para o Rio de Janeiro. Militão diz que a influenciadora pretende alterar a residência e rotina da filha "em função do seu novo e prematuro relacionamento amoroso". Karoline namora Léo Pereira, jogador do Flamengo, que vive no Rio.

O jogador Leo Pereira e Karoline Lima Imagem: Ary Kaye/Divugação

Militão alega que uma mudança comprometeria o convívio da filha com os avós paternos, que residem em São Paulo. O atleta ainda afirmou que paga natação, empregada doméstica, entre outras coisas, e que isso não vem sendo usufruído pela filha, que estaria passando a maior parte do tempo no Rio. Militão questionou o motivo da ausência da filha nas aulas de natação, pagas por ele, e a resposta foi que a filha vem "realizando as aulas na modalidade online".

A ação ainda tem fotos de Gui Araújo, ex-namorado de Karol, com Cecília. Militão afirma que a influenciadora tem envolvido com frequência a filha na convivência com seus relacionamentos amorosos.

Karoline Lima, ex de Éder Militão, com o influenciador Gui Araújo Imagem: Reprodução/Instagram

Karoline rebateu

A influenciadora disse que o ex cortou o pagamento da babá como represália pela mudança para o Rio. Segundo Karoline, o contador de Militão informou à babá que, uma vez estando ela fora de São Paulo, ele não teria mais obrigação de pagar o salário dela.