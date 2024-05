Karoline Lima rebate Éder Militão e acusa o ex: 'Me despachou da Espanha'

Primeiro ele falou que a única preocupação dele é que a filha seja bem cuidada. [...] Depois que a Cecilia nasceu, eu já estava fora da casa dele. Eu pedi, me humilhei, na verdade, para ele contratar uma babá ou alguém para me ajudar em casa durante o dia. [...] E ele me dizia que se dormisse bem, eu dava conta . Karoline

Karoline Lima publica print de conversa com Éder Militão Imagem: Reprodução/Instagram

Karoline também comentou sobre Militão ter falado que queria que ela e Cecilia ficassem em Madrid, Espanha: "Relembro aqui que quando a Cecilia tinha 15 dias de vida eu mandei mensagem para ele perguntando o que ele achava melhor, ficar em Madrid ou no Brasil."

Porque eu abriria mão de toda a minha vida, que com certeza seria melhor no Brasil, e foi graças a Deus, para ficar na mesma cidade que ele. Para a Cecilia ter um acesso melhor ao pai e crescer perto do pai. E o que ele me respondeu foi que a gente deveria voltar para o Brasil o quanto antes. Como o cara vem me falar isso a essa altura do campeonato? Karoline

Karoline Lima publica print de conversa com Éder Militão Imagem: Reprodução/Instagram