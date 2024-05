Guarda-chuva, casaco: fãs driblam chuva e frio em festival em Copacabana

As amigas Alice Dutra, 19, e Giovanna Souza, 20, chegaram às 16h para curtir as duas atrações. "Nenhum medo de chuva. Não trouxemos nem guarda chuva… Marina é uma gostosa", disse Alice. "Tá na chuva é pra se molhar… Baco traz muita representatividade", completou Giovanna.

O mecânico de aeronave Yury Rocha, 27, saiu de Petrópolis com mais quatro amigos para assistir ao show de Baco Exu do Blues. Ele chegou 15h30 na Praia de Copacabana, quatro horas antes dá apresentação, para garantir a grade.

Yury, fã de Baco Exu do Blues, ao lado dos amigos no TIM Music Rio Imagem: Filipe Pavão/UOL

Sou fã desde 'Blueman', primeiro álbum dele que ouvi. Me identifico com as músicas. Fala das vivências das pessoas pretas. Traz muita visibilidade. É o quinto show do Baco que vejo. Se chover, choveu. Não tem problema.

Yury Rocha

O professor argentino Gabriel Fernandes, 28, que vive no Rio há três meses, se protegeu da chuva com um guarda-chuva. "Já peguei chuva aqui na prova de som. Trouxe meu guarda chuva. Tô preparado. Choveu muito. Tava longe. Ouvi a voz da Marina. E falei: 'É agora, não vou embora'. A Marina disse: 'Gente, vai parar de chover. Fica aí' e realmente parou", disse ele uma hora antes do show começar — e a chuva voltar a apertar na Praia de Copacabana por alguns instantes.