'Uma honra estar aqui': Atriz e DJ Pathy Dejesus abre show de Emicida

A atriz e DJ Pathy Dejesus, reconhecida por papel na série Coisa Mais Linda da Netflix foi uma das atrações da abertura do show "AmarElo - A Gira Final" do Emicida.

O que aconteceu

A apresentação começou no horário previsto, mas contou com falhas no som. A DJ levou para o show um setlist recheado de clássicos do rap como Sabotage, Negra Lee e Racionais, e da música brasileira como Tim Maia e Exaltassamba.