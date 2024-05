Após Madonna, Praia de Copacabana recebe festival gratuito com Djavan e IZA

Vamos ocupar mais uma vez as areias de Copacabana com um evento cuja marca principal é a diversidade. Escalamos artistas dos mais diferentes ritmos, passando pela MPB, o pop, o rap, entre outros, para garantir entretenimento para todos os públicos, e, assim, promover um grande encontro de gerações. Para coroar esse grande momento, teremos um grande show de Djavan e uma homenagem mais do que merecida a 'Madrinha' e inspiração de vários sambistas consagrados, Beth Carvalho.

Rafaello Ramundo, sócio diretor da Novo Traço e diretor artístico do evento

Em suas duas primeiras edições, o TIM Music Rio reuniu mais de meio milhão de pessoas em Copacabana. É realizado através da Lei de Incentivo à Cultura do Estado do Rio de Janeiro. Os shows contam com toda a infraestrutura e suporte necessários dos órgãos públicos e acontecem sempre entre 16h e 20h.

SERVIÇO - Tim Music Rio

Datas: 25 e 26 de maio, e 1º e 2 de Junho

Local: Praia de Copacabana, Posto 4, RJ

Abertura: 16h

Encerramento: 20h

PROGRAMAÇÃO