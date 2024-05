Marina Sena espanta chuva e empilha hits em show com falhas de som

Quando Marina Sena subiu ao palco do TIM Music Rio para testar som no meio da tarde, a chuva caía na praia de Copacabana. A cantora, no entanto, afirmou aos fãs que já aguardavam pelo show gratuito: 'Gente, vai parar de chover. Fica aí'

E realmente não choveu durante a uma hora de apresentação da cantora. Ela subiu ao palco às 17h30 e cantou diversos hits dos seus dois álbuns de estúdio, "De Primeira" e "Vicio Inerente", alem de um cover de "Vapor Barato", sucesso na voz de Gal Costa — uma das maiores referencias da cantora mineira.

Marina abriu a perfomance com "Dano Sarrada", faixa que ganharia replay na versão piseiro mais adiante. Cantora ainda flertou com o reggae ao longo do show — ritmo que deve estar presente em seu terceiro disco de estúdio.