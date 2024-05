No TIM Music, Baco faz show político: ?Eduardo Leite, quero que se fod*?

Baco Exu do Blues empolgou uma multidão na Praia de Copacabana, na primeira noite do TIM Music Rio, em um show repleto de mensagens politicas, exaltação a negritude e referencias a religiões de matriz africana.

O que aconteceu

Antes de cantar "Inimigos", Baco citou o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), em fala empoderada sobre enfrentar inimigos.

"Facção carinhosa, contrato vitalício para combater o mal e o racismo. Quero que vocês peguem todo ódio de padrão filha da puta, de professores que te perseguem, de ex namorados filhas da p*ta, familiar que te diminui para caralh*, vocês vão jogar tudo para fora", disse ele ao pedir para que as fãs dessem os braços uns aos outros para pular e "sair do chão".