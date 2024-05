Maria Gadú, Dira Paes e mais: famosos curtem festival Doce Maravilha no Rio

O 1º dia da edição 2024 do Doce Maravilha aconteceu neste sábado, 25, no Jockey Club, no Rio de Janeiro e contou com a presença de celebridades nacionais. Seja como convidado no palco ou da plateia, confira os famosos que passaram pelo festival:

Camila Pitanga chega ao Doce Maravilha Imagem: Marcelo Sá Barretto / AgNews