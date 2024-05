Perline: Sem fama, ex-BBBs apelam para vergonha alheia nas redes sociais

Thalyta, a segunda eliminada do BBB 24 (Globo), publicou um vídeo em que se manifesta após o fim de seu contrato com a emissora.

No Central Splash de hoje (23), Gabriel Perline disse que entende o momento da ex-BBB, mas que ela não teve uma grande representatividade no programa. "Fico muito envergonhado", disse. "Essas reclamações feitas por ela e outras pessoas, acho um tanto quanto descabidas [...] No fundo, fico com um pouco de pena, porque a expectativa dessas pessoas era de se tornarem grandes celebridades".

Bárbara Saryne diz que o elenco soa incoerente e hipócrita por entrar no reality dizendo que queria o prêmio em dinheiro, quando na verdade buscava fama. "Foi só um discurso, porque todo mundo entrou ali pensando que queria fazer publicidade", afirmou. "Quem menos passou essa impressão foi o Davi".