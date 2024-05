Saryne: Globo e BBB têm muito a aprender com Record em A Grande Conquista

Lucas Pasin disse que dinâmicas como essas permitem uma "confusão ainda maior" no reality.

Maycon detona Globo

No Central Splash de hoje, Bárbara e Pasin também entrevistaram Maycon, o primeiro eliminado do BBB 24 (Globo).

O ex-BBB criticou a edição do reality e falou, principalmente, sobre "absurdos" dentro do contrato com a emissora. "O que eu ganho financeiramente da Globo hoje, por todo o meu período de contato, eu tiraria em um mês de trabalho", explicou. "É como se eu tivesse sido sequestrado e tivessem pedido uma fortuna para me soltar".

Maycon ainda disse que chorou após assinar o contrato, e afirmou que a Globo tende a escolher seus favoritos no reality. "Tava nítido que eles têm seus preferidos", disse. "Me colocaram de palhaço de circo".