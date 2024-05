Madonna surge no TikTok com unhas pintadas nas cores do Brasil

Na quarta-feira (22), Madonna, 65, compartilhou um vídeo em sua conta no TikTok com as unhas pintadas nas cores da bandeira do Brasil.

O que aconteceu

No dia 4 de maio, a cantora encerrou sua turnê mundial "Celebration" com um grande show no Brasil. A apresentação aconteceu de forma gratuita na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.

Quase vinte dias depois de passar pelo Brasil, Madonna ainda está com as cores do país nas unhas. Ela apareceu nas filmagens com esmaltes nas cores verde, amarelo e azul.