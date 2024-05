Em 'No Rancho Fundo', Deodora dá beijão em Tico Leonel e diz: 'Delícia'

Tentando seduzir o homem, Deodora diz que está com sede. Com isso, Tico Leonel leva a dona do bordel até a antiga casa da família.

Enquanto bebe a água, a trambiqueira faz de tudo para conquistar o pai de Quinota (Larissa Bocchino). "Delícia", diz ela ao beber o líquido de forma sensual.

Nesse momento, Deodora pegará Seu Tico Leonel de surpresa. Ela tasca um beijão na boca do marido de Zefa.

A novela "No Rancho Fundo", escrita por Mário Teixeira, vai ao ar de segunda a sexta, às 18h20, na Globo.