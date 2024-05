Quem é Deive Leonardo, popstar que faz 'pregações' em festas sertanejas

Natural de Joinville, Santa Catarina, com formação em direito, a fama de Deive chamou recentemente a atenção da Netflix que produziu o especial "Deive Leonardo: A Resposta" com mais de 1 hora de duração em que Deive, como descreve o streaming, "reflete sobre o amor de Deus, canta algumas músicas e conta histórias sobre a jornada espiritual do discípulo Pedro". Lançado em novembro do ano passado, o especial ficou por vários dias entre os mais assistidos da plataforma no Brasil e também em outros países.

O influenciador evangélico realiza conferências e eventos religiosos por todo o Brasil e também em vários países e tem atraído multidões. Em 2021, lotou o estádio da Arena Condá, em evento organizado pela Chapecoense, com o intuito de homenagear as vítimas da tragédia que aconteceu com o time em 2016.

Em 2022, esteve pela primeira vez na Festa do Peão de Barretos, se tornando o primeiro evangélico a pregar no palco principal. Seu estilo de pregação é caracterizado por uma abordagem acessível e emocional, seus sermões falam de superação, esperança e sobre o amor de Deus. Deive também é autor best-seller de diversos livros.

Novos públicos

Neste ano, Deive foi convidado para pregar em dois eventos bem distantes do habitual. O primeiro deles, foi na segunda-feira, 20, na Festa da Pecuária em Goiânia e o segundo evento será na Festa do Peão de Barretos, no mês de agosto, onde irá se apresentar pela segunda vez. No Instagram, ele agradeceu aos seguidores: "Obrigado Goiânia pelo amor que sempre me recebem! Agosto estamos de volta com a Tour Antes e Depois".