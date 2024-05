Quem é jornalista que viralizou reagindo às falas de Eduardo Leite

As reações da jornalista gaúcha Kelly Matos ao ouvir o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), falar sobre a situação do estado no programa Roda Viva, da TV Cultura, viralizaram nas redes sociais.

A Kelly não aguentou o Rolando Lero pic.twitter.com/tI4YubGUoo -- Guilherme Gomes (@gomes_guilherme) May 21, 2024

Saiba quem é Kelly Matos

Apresentadora e repórter da Rádio Gaúcha, Kelly Matos está no Grupo RBS desde 2006. Segundo seu perfil no LinkedIn, a comunicadora se formou em jornalismo pela PUCRS (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul) em 2008 e tem um MBA em Diversidade e Desenvolvimento de Práticas Inclusivas pela Universidade La Salle, instituição de ensino gaúcha com sede na cidade de Canoas.