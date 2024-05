Após vencer Ursos de Prata, 'Tabu' será exibido na American Cinematheque

O filme conta com o ator brasileiro Ivo Müller no elenco. Em "Tabu", Ivo interpreta o marido de Aurora. Além disso, o ator vem ganhando espaço na indústria internacional e trabalhou recentemente no filme independente norte-americano "Proof Sheet", de Richard Kilroy. Ele também está no aguardado "Barba Ensopada de Sangue", longa-metragem baseado no premiado romance de Daniel Galera, dirigido por Aly Muritiba (Deserto Particular).