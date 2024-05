Bela Gil raspa cabelo e surpreende com mudança no visual; veja

Bela Gil, 36, cortou as longas madeixas cacheadas.

O que aconteceu

A apresentadora e chef de cozinha surpreendeu com o novo visual. Em uma sequência de fotos publicadas pela filha, Flor Gil Demasi, 15, Bela apareceu com os cabelos raspados.

Bela "combinou" o novo estilo com Flor. A adolescente, que já havia aderido ao visual "careca" antes, acompanhou a mãe na mudança. Em uma das fotos, Flor ainda aparece com uma tesoura, possivelmente dando os "toques finais" no novo cabelo de Bela.