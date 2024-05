Com Alice Braga, 'Dark Matter' prova multiverso além de heróis da Marvel/DC

"A gente está falando de multiverso, mas não é aquela coisa 'tudo ao mesmo tempo no mesmo lugar'. Pelo contrário, a narrativa é mais 'clean' e não pira no fetiche da ficção científica; é muito humana", explica a colunista Flavia Guerra. "A vida que você escolhe diz muito sobre as nossas escolhas. Quem nunca se perguntou 'e se...?'"

Jennifer Connelly, que interpreta a esposa do protagonista, destaca que gostou especialmente de tratar de problemas de casamento através da ficção científica. "Às vezes penso que a série está falando de como é uma questão de escolha", diz. "Estamos fazendo muito decisões o tempo todo, que mudam o curso das nossas vidas".

Confira a íntegra do Plano Geral

