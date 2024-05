Atriz de 'Turma da Monica' vive 1º beijo em comédia com globais: 'Nervosa'

Não foi um grande passo. Todas as minhas personagens estavam passando pela mesma fase que eu estava passando na vida real.

Interpretou mônica durante a infância. "No primeiro filme, eu estava aproveitando a infância, assim como a Mônica. Depois ela passou pela transição para a adolescência, e eu também. Exatamente o que eu estava passando."

Giulia Benite como Mônica em 'Turma da Mônica: Lições' Imagem: Divulgação

Agora, Giulia vive as mesmas descobertas que a personagem de "Morando com o Crush". "A fase mais madura da adolescência, a que a Luana está passando e eu também. Foi tudo muito natural para mim. Isso tornou tudo muito mais fácil."

"Morando com o Crush" estreia amanhã nos cinemas. Também estão no elenco Marcos Pasquim, Carina Sacchelli, Juliana Alves e Júlia Olliver. A produção é da Paris Entretenimento, com coprodução da Paramount Pictures e da Simba Content, e apoio do Telecine.