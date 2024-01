Manual do 1º Eliminado do BBB: Kerline aconselha Maycon em carta aberta

Começa com terapia. Vá a todos os programas, inclusive os da RedeTV!. Esses não podem falar no pós-BBB. Participe do máximo de realities possíveis! Em breve, tem a Grande Conquista, se não quiser esperar até A Fazenda. Dê todas as entrevistas possíveis, e trate bem os jornalistas, esse é um ponto muito importante. Vá ao máximo de eventos que te convidarem, e lute por um convite da Farofa. Cuidado com os assessores, que prometem muito.

Quem te apoia de verdade é só a sua família. No mais, boa sorte da sua amiga primeira eliminada, Kerline.

Eliminação de Maycon

Maycon recebeu apenas 8,46% dos votos na disputa contra Giovanna e Yasmin Brunet, que receberam 42,20% e 49,34% respectivamente. Nesta primeira etapa do jogo, os votos são para ficar. O brother caiu na primeira berlinda da edição por indicação de Deniziane, a Líder.

BBB 24 - enquete UOL: o que eliminou Maycon no primeiro Paredão da edição? Achar que a cozinha é só dele Chorar, chorar e chorar Querer enfrentar a Yasmin Brunet Brincadeiras sem graça contra Vinicius Cair no Paredão errado

