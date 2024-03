Yasmin 'sente que vai vazar' do BBB 24 e torce por volta de Maycon

Yasmin Brunet especulou hoje (11) a volta de participantes do BBB 24 (Globo) e disse que sua intuição indica que ela será a próxima eliminada.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Em conversa com Leidy Elin e Lucas "Buda", Yasmin disse que "sente" que será eliminada amanhã (12). "Nesse momento, a minha intuição me diz que eu vou vazar. A mesma intuição que me disse que iam me indicar. Então... tá tranquilo", disse.