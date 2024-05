Com Soft Cell, Marc Almond celebra missa gay pra entrar pra história

A beleza de ver esse artista de 66 anos com tantos serviços prestados à música de pista e à comunidade LGBTQIA+ encobre a simplicidade técnica do show.

Estávamos todos embaixo de uma tenda para ver uma entidade, e não pirotecnia. A simplicidade é a coisa mais difícil de ser entregue com perfeição. E nesse quesito Almond é pós-graduado.

Suas letras são como mensagens de texto sobre amores, cotidiano na cidade, noite, orgulho, diversão. Mensagens que até hoje, quatro décadas depois de escritas, soam atuais.

Com projeções retrôs e poucos músicos no palco (um par de backing vocals e um saxofonista, além de Almond e larsen), o baile do Soft Cell cobriu boa parte de sua diminuta discografia - são apenas três álbuns de estúdio ao longo dessas quatro décadas de carreira.

No Soft Cell a beleza se resume a poemas urbanos, programação eletrônica simples e saxofone. Foi com essas armas que Almond vem pregando por um mundo mais gay e divertido.

Como uma música da Motown acabou se tornando um hino gay e hedonista, nunca iremos saber, mas nesta noite de sábado (18) foi a vez de São Paulo se emocionar com uma das melhores covers da história, "Tainted Love", cantada a plenos pulmões, emendada como de praxe por "Where Did Our Love Go?".