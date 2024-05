Lista: conheça animes de fantasia para órfãos de 'Frieren'

'In the Land of Leadale' te fará sorrir

Anime "In the land of Leadale" Imagem: Reprodução/Maho Film

Aqui temos mais um exemplo de isekai. A protagonista é Keina Kagami, uma garota que sofre um acidente grave e sua única diversão no hospital é um MMORPG de realidade virtual chamado Leadale. Após falecer em nosso mundo, Keina reencarna como a elfa Cayna, sua personagem no jogo Leadale, mas percebe que se passaram 200 anos de quando começou a jogar.

Ainda que não seja um anime com a melancolia de "Frieren", "In the Land of Leadale" sabe alegrar o espectador com momentos fofos de aquecer o coração. O encontro dela com personagens que remetem às suas aventuras passadas são sempre partes encantadoras da trama.

É uma história de descobertas pequenas, personagens carismáticos e de um mundo de história rica. "In the Land of Leadale" tem 12 episódios até o momento e está disponível na Crunchyroll, com legenda e dublagem.