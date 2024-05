'Família É Tudo': resumo dos capítulos da novela da Globo de 13 a 18/05

Nicole não corresponde às investidas de Plutão. Mathias tenta se aproximar de Vênus. Mila destrata Furtado na gravadora. Max garante a Cláudio que fará com que Nicole volte para ele. Leda sonha com Guto e fica agoniada. Elisa ameaça se vingar de Lupita. Gina alerta que Mathias tentará fugir do país, e Tom se preocupa. Mathias aborda Vênus no hospital e a ameaça. Plutão treina sozinho com Tom na pista de skate. Netuno/Léo se preocupa com a demora de Vênus. Mathias faz uma proposta para Vênus.

Sexta-feira, 17 de maio

Mathias se enfurece com a resposta de Vênus, e Netuno/Léo a defende. Murilo consegue um novo perito para analisar as imagens que incriminaram Electra. Vênus se assusta com a agressividade de Netuno/Léo contra Mathias. Plutão parabeniza Tom ao vê-lo fazer várias manobras no skate. Leda se surpreende com os elogios de Júpiter para Lupita. Lizandra se anima com a demissão de Leda. Andrômeda sente ciúmes de Chicão com Sheila. Paulina ouve os filhos falarem sobre o casamento de Tom e Vênus. Netuno/Léo reconhece a fachada da Fundação ao chegar com Vênus.

Sábado, 18 de maio

Vênus se preocupa com a reação de Netuno/Léo. Otto fotografa Vênus e Netuno/Léo na porta da Fundação. Paulina tenta controlar a raiva, e Wilson a ajuda. Chicão e Andrômeda reatam. Otto garante a seu cúmplice misterioso que Netuno/Léo cumprirá o combinado assim que recuperar a memória. Júpiter deixa Plutão e Electra sozinhos na obra para ir a seu encontro misterioso, e os irmãos desconfiam. Jéssica descobre o nome do novo perito e informa a Hans. Leda e Lizandra decidem ir até a pensão falar com Guto. Paulina afirma a Brenda que Tom não se casará com Vênus. Tom flagra Netuno/Léo carregando Vênus no colo.

As informações sobre o resumo dos capítulos da novela são de responsabilidade da emissora.