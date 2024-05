Ajuda da Pabllo e puxada de perna em Anitta: os detalhes do show de Madonna

Ajuda especial de Pabllo Vittar. O espetáculo acontece em cima do palco, o corre fica nos bastidores. Entretanto, o momento em que a drag queen ajudou a cantora a vestir uma blusa com as cores do Brasil foi flagrado pelos fãs próximos ao palco e viralizou nas redes sociais.

Pabllo Vittar encantou Madonna. A drag brasileira performou ao lado da diva a canção "Music", que também teve a participação especial de Pretinho da Serra e de integrantes de escolas de samba do Carnaval do Rio.

Pabllo Vittar ajudando Madonna a vestir uma blusa antes de subir ao palco pic.twitter.com/qjfEM7Hy8m -- PAN (@forumpandlr) May 5, 2024

Bob the Drag Queen. O ator norte-americano, famoso por vencer a oitava temporada do reality RuPaul's Drag Race, conduz Madonna por todas as suas eras, desde a abertura até o encerramento do show, no papel de mestre de cerimônia do espetáculo.

Proteção no joelho. Madonna se apresentou com uma joelheira de compressão elástica na perna esquerda. O acessório é para estabilizar a articulação do joelho, devido a um problema na região.