Black Pumas ousa ao misturar ritmos e cai nas graças do público do C6 Fest

C6 Fest: Black Pumas se apresenta no Ibirapuera Imagem: Mariana Pekin/UOL

O repertório do show é praticamente dividido entre os dois álbuns do grupo, "Black Pumas", de 2019, e "Chronicles of a Diamond", lançado no ano passado. Se o primeiro já surpreendeu com o ecletismo musical da dupla, o segundo leva isso a uma nova escala. Os dois definitivamente desistiram de soar dentro da caixa. Parece que o lema do Black Pumas é "quanto mais diferente, melhor".

Se fosse necessário reduzir o show a duas canções, a escolha seria fácil. "Fire", logo no começo, e "Colors", perto do encerramento, bastam para provar que Burton e Quesada escolheram um caminho singular. São canções emocionantes e harmonicamente surpreendentes, as mais bem-acabadas nesse desejo de deixar o público inquieto, alternando atmosferas mais serenas com rompantes de fúria sonora.

É evidente que o Black Pumas se encaixa perfeitamente na proposta do C6 Festival. São músicos que, ainda longe dos degraus mais altos de popularidade, têm uma personalidade bem definida e uma proposta clara de não seguir as rotas mais fáceis. Quando "Mr. Postman", "Stay Gold" ou "Black Moon Rising" passarem a tocar em rádios ou em playlists de mainstream, certamente o mundo terá mudado bastante.

C6 Fest: vocalista do Black Pumas, Eric Burton Imagem: Mariana Pekin/UOL

Lances incríveis e inusitados no show: os solos de "guitar hero" de Quesada em "OCT 33" e "Colors", o emocionante cover de "Fast Car", de Tracy Chapman, já no bis, e o momento em que o vocalista resolveu descer no meio do público e simplesmente não conseguia voltar. A moçada não queria largar Burton, todo mundo ficou louco em busca de beijo, abraço ou selfie. Quase que o show foi interrompido. O sujeito é muito carismático.